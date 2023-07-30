Büyükşehirin İstanbul’daki taşınmazı yeniden vitrinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önce satışa çıkardığı ancak taliplisinin olmadığı İstanbul Taksim'deki taşınmaz ile birlikte kentte 10 taşınmazı yeniden vitrine çıkardı. Satışlardan en az 512 milyon TL'lik gelir elde edilmesi bekleniyor. 10 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek ihale kapalı teklif usulü ile yapılacak. Satışa çıkarılan taşınmazlar aralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki arsa ile İzmir'in Bornova, ve Çiğli ilçelerinde yer alan arsalar yer alıyor.

245 MİLYON BEDEL BİÇİLDİ

Beyoğlu'nun Sururi Mahallesi'nde yer alan 697 metrekarelik taşınmaz İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1960 yılında satın alınmıştı. O dönemde İzmir'den İstanbul'a giden üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için mülkün üzerine yurt yapılmasının amaçlanmıştı. Fakat geçen onca sene sonrasında herhangi bir gelişmenin yaşanmadı. Beyoğlu'nda arsa için 245 milyon TL bedel biçilirken satışlardan toplamda 512 milyon 340 bin 350 TL gelir elde edilmesi bekleniyor.