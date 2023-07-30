CHP’li Tanal’dan Türk askerine skandal sözler

Muğla'nın Akbelen bölgesinde faaliyet yürüten termik santralin çalışmalarını genişletmesi üzerinden algı operasyonuna kalkan CHP'li isimler bölgeye giderek üst üste provokasyonlara imza atmaya devam ediyor. Dün de CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, alanda GBT ve kimlik kontrolü yapan jandarma personeli ile tartışmaya girişti. Yeni bir provokasyona soyunan Mahmut Tanal, kimlik kontrolü yapan Jandarma astsubayının elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen Tanal, bölgeden uzaklaşan personeli "Eşkıya" diyerek kovalamaya kalktı. Tanal'ın jandarma personelini yakalamaya çalıştığı anlar kameralara da yansıdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Akbelen Ormanına gelen Mahmut Tanal, önceki gün eylemciler tarafından protesto edilmişti