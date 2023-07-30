Despot Çerçioğlu

Aydın'da İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin yankıları sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun ilçe belediye başkanlarına siyasi ve hizmet mobbingi uyguladığı yönündeki iddia Aydın'da kriz çıkardı.

MOBBİNG UYGULUYOR

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ardından İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın da İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasıyla Aydın'da İYİ Parti'nin belediye başkanı kalmadı. İYİ Parti'de belediye başkanlarının kaybedilmesinden il teşkilatını sorumlu tutan partililer, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner'i istifaya davet etti. Ancak İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti'den istifa nedenini, "Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, 'ben ne dediysem o olacak despot yönetim zihniyetine bir tepkidir" diyerek açıklamıştı. Nazilli ve İncirliova'da istifaların arka planında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun tavrı olduğu konuşulurken AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ile İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakuş istifalarla ilgili açıklamaları dikkat çekti. AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, ilçe belediye başkanlarının Çerçioğlu'nun siyasi ve hizmet mobbingine maruz kaldığını belirtti.

İYİ PARTİ'DEN ÇERÇİOĞLU'NA TEPKİ

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakuş, istifalarla ilgili Başkan Çerçioğlu'nu hedef tahtasına koydu. İstifa eden başkanların partileriyle değil Çerçioğlu ile sorunları olduğunu dile getiren Karakuş, "İstifa eden belediye başkanları açıklamalarında partiyle, teşkilatla, genel merkezle hiçbir problem olmamasından, Özlem Hanımla kendi aralarındaki problemlerden bahsettiler. İl teşkilatıyla ilgili tasarruf söz konusu değil."