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Haberler Politika FETÖ hükümlüsü polis memuru yakalandı

FETÖ hükümlüsü polis memuru yakalandı

MURAT ŞENBAKLAVACI
FETÖ hükümlüsü polis memuru yakalandı
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan eski polis memuru jandarma operasyonuyla yakalandı. Operasyon, Dinar ilçesine bağlı Yıprak köyünde gerçekleştirildi. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda Kütahya Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru A.A., ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi
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