İşte Akbelen gerçeği

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen bölgesindeki ormanlık alan, bazı provokatörlerin protestolarıyla Türkiye gündemine geldi. Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. (YK Enerji) Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, Muğla'da kömür çıkarılan alanların toprakla doldurulmasının ardından ağaçlandırıldığını belirterek, konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirecek açıklamalar yaptı. Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin Türkiye'de elektrik üretimi gerçekleştiren termik santraller arasında önemli bir yere sahip olduğunu, Türkiye'nin elektriğinin yüzde 2,5'ini ürettiğini vurgulayan Dinç, bunun 2,5 milyon aboneye tekabül ettiğini kaydetti.

GÖÇÜ ENGELLİYORUZ

Maden sahalarında kömür çıkartma operasyonunun ters işleyen yürüyen merdiven şeklinde olduğunu belirten Dinç, "İleri doğru gittikçe arka planda kalan boşluğu toprakla dolduruyoruz ve üzerini ağaçlandırıp doğaya kazandırıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü ile tamamen gönüllülük esasına dayalı yaptığımız işbirliği kapsamında 5 milyon ağaç kampanyamız var. 3 milyon ağaç diktik. Gelecek 2 yılda 2 milyon ağacı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi. Santrallerde 3 bin 100 civarında çalışanları olduğunu ifade eden Dinç, yüzde 75 yerli oranına sahip olduklarını dile getirerek, "Ortalama bir aileyi 4 kişi olarak düşünecek olursak aslında 12-15 bin kişilik büyük bir aileyiz. Santraldeki iş imkanı sayesinde köyden kente göçü de engellemiş oluyoruz" diye konuştu.

MAHALLELERİN MUHTARLARINDAN VALİ'YE ZİYARET

Termik santrallerinçevresindeki mahalle muhtarları Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Muhtarlar, santrallerde çalışan binlerce kişinin çok büyük bölümünün köylerinden olduğunu söyledi. Muhtarlar, kamera karşısına geçince Milas köylüsü gibi görünmek için başlarına yemeni bağlayan, Muğla'ya, Milas'a dışarıdan gelen gurupların bölge halkının geleceğine yönelik karar vermeye çalışmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

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