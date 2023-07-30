İYİ Partili Kavuncu: Teşkilat CHP ile ittifak istemiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin kurultayında eski ortaklarına yönelik yaptığı sert çıkış, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceği şeklinde yorumlanırken Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan bir açıklama geldi. Parti tabanı ve teşkilatların yerel seçimlerde ittifaka sıcak bakmadığını ifade eden Kavuncu, "Dolaştığım 30'a yakın il başkanlığında, parti tabanımızda, teşkilatlarımızda bundan sonraki süreçte ne olmadığımızı değil, ne olduğumuzu anlatacak bir şekilde seçime gitme arzu ve isteği çok yüksek" dedi.