Kılıçdaroğlu’nu TÜSİAD getirdi, şimdi götürecek mi?

CHP paramparça. Koltuğuna yapışmış Kemal Kılıçdaroğlu iç ve dış odaklar tarafından ablukaya alındı. İstifa sesleri yükseliyor.

Son iki gelişme Kemal Kılıçdaroğlu'nun nefesini kesecek özellikte...

1. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir zamanlar hükümet yıkıp hükümet kurmakla meşhur büyük sermaye platformu TÜSİAD enstrümanları 2010 yılında CHP Genel başkanlığına getirmişti. 13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu bugün yine TÜSİAD ile yakın ilişkileri olan meşhur gazeteci Zafer Mutlu tarafından götürülme yoluna sokuldu.

2. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapan mekanizmanın önemli adamı CHP eski genel sekreteri Önder Sav sustu, sustu, kükredi. Önder Sav'ın gazabı Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçıracak özellikliydi. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, mayıs ayındaki seçim sonuçları ve CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na YETER ARTIK.

İSTİFA ET. CHP'Yİ BİTİRİYORSUN.

Gereğini yap, diyerek olağanüstü kurultay yapılmalı çağrısı yaptı.

Önder Sav, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben getirdim, pişmanım. Göreve getirildiğinden bu yana 13 yıldır bir gram faydası olmadı CHP'ye' diyerek istifa etmezse yerel seçimleri de kaybeder diye de uyardı. Son dönemde tartışmalara konu olan zoom toplantısının büyütülecek bir mesele olmadığını dile getiren Sav, Kılıçdaroğlu'nun 'geçmişi temiz lider' söylemine tepki gösterip, partide bu tarife uygun birçok lider adayı bulunduğunu savundu. CHP'li Önder Sav'ın Kılıçdaroğlu'na gazabı yüksekti. Hele bir uyarısı var ki gerçekten Kılıçdaroğlu'nun perişan durumuna işaret ediyordu:

KURULTAY ÇAĞRISI

CHP genel başkanlığı hukuken boşaldı. Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi.

Hukuk neyse onun çerçevesinde olmak durumundayız. Kılıçdaroğlu böyle devam ederse partiyi yaralar.

Hukuki yollara gidilir, gidilmez, tartışılır. Partinin o noktaya gelmesini istemem. Genel başkan nedeniyle tartışılır duruma gelmesini istemem. Genel başkanın değişememesi diye bir şey yok.

DELEGE DEĞİŞİR

Üst üste partinin başarısızlığında genel başkan olarak durmuş olan siyaset adamının gerçeği görüp gereğini yapması gerektiğini söyleyen Önder Sav'ın devamında sözleri çok dikkat çekiciydi:

Kılıçdaroğlu istifa eder, 45 gün içinde parti kurultaya gider.

İstiyorsa tekrar aday olur, ama seçilemez.

25 Temmuz 2020'de toplanan kurultay delegeleri sayın Kılıçdaroğlu'nu büyük çoğunlukla seçtiler. Aynı delege bugun değişir.

Yeni genel başkan seçer.

CHP'de çok temiz insan var... Temiz insan olursa bırakırım, lafı acınacak bir durum...

TÜSİAD'ÇI ZAFER MUTLU'NUN MARİFETLERİ

İstanbul sermayesinin desteklediği gazetesiyle Zafer Mutlu'nun Ekrem İmamoğlu'na oksijen vermesi siyasi kulisler salladı. Bilindiği gibi Zafer Mutlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yapılmasında da TÜSİAD kanalı olmuştu.

O dönemde Aydın Doğan'ın Hürriyet ve TÜSİAD'çı Ertuğrul Özkök ile Zafer Mutlu gazetesinde Gandi Kemal kampanyaları yapmışlardı. 2010'da Kemal beyi CHP'nin başına getiren büyük sermaye bugün Kemal beyi götürmeye karar vermiş durumda, İngilizlerin çok sevdiği Ekrem İmamoğlu'nu getirme yolundadır. Zafer Mutlu daha önce de büyük sermayesi Cem Boyner'i sonra Kemal Derviş, Hüsamettin Özkan ve İsmail Cem'i desteklemişti.

Ertugrul Özkök ile beraber 28 şubat postmodern darbesinin medya ayağı olmuşlardı. Yani muhalefeti dizayn operatörleri olmuşlardı. Bugün de Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin başına getirme çabası içindeler.

KILIÇDAROĞLU - SARIGÜL HATTI

Kemal Kılıçdaroğlu da koltuğunu koruma kollama çalışmalarını yanına aldığı Mustafa Sarıgül'le beraber sürdürüyor.

TÜSİAD'çılara ve Ekrem İmamoğlu'na 5 Ağustos'ta beraberce tokat atacaklar. Erzincan'a gidecekler. Sarıgül gövde gösterisi ile morali bozulmuş Kılıçdaroğlu'na oksijen verecek. Bu zafer Mutlu oksijeni değil, Mustafa Sarıgül oksijeni. Yerel seçim mitinglerine başlayacaklar.

Yeni belediye CHP'li başkan adaylarını açıklayacaklar.

DERİN MESAJLAR

1. Ekrem İmamoğlu ve arkasındakilere derin mesaj verilecek. Kılıçdaroğlu'ndan Mustafa Sarıgül'e daha geniş alanda bazı il ve ilçe CHP'li belediye başkan adaylarını belirleme imkanı verildi.

2. Mustafa Sarıgül'ü İstanbul belediye başkan adayı da yaparım.

3. Kılıçdaroğlu koltukta ben oturacağım, kaptan benim. Belediye başkan adaylarını ben belirleyeceğim.

4. 5 Ağustos'ta ilçe kongreleri başlayacak.

İlçelerde kaptan benim. Benden yana olanlar kazanacak mesajı.

5. Parti meclisi üzerinde oynayan Önder Sav ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere yeni parti meclisine sizi almam mesajı.

6. Erzincan'da başlayacağı yerel seçim mitingi ile parti meclisinin olağanüstü kongre yapma teşebbüslerini kırma mesajı.

7. Derin CHP'li Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Altan Öymen'i de daha sonra yanına alarak yeni mitinglere hemen başlayacak.

SONUÇ

CHP'de koltuk savaşları meydan muharebeleri hızlandı.

Kılıçdaroğlu da İmamoğlu da yeni takviyeler arıyor.

Ağustos ayı ortalarında yapılacak İstanbul ilçe kongreleri sonucu ortaya çıkacak tablo karşısında Ekrem İmamoğlu ya biat edecek ya da genel başkan adayı olacak.

Kilit İstanbul'da.

Bakalım TÜSİAD Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıkabilecek mi?

TÜSİAD efsanesi geri dönecek mi?