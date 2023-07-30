“Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırılar suç sayılmalı”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, son dönemde batıda artan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların suç sayılması için kamuoyu oluşturulması gerektiğini söyledi. Akar, yaptığı açıklamada, son dönemde Hollanda, İsveç ve Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e yönelik provokasyonları 'çağ dışı' ve 'alçak' saldırılar olarak nitelendirdi. Saldırıları lanetleyen Akar, "Ancak bunun yeterli ve önleyici bir cevap olmadığını da görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara yapılan saygısızlık ve saldırılar pek çok ülkenin kanunlarına göre maalesef hala suç sayılmamakta" dedi.