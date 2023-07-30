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Haberler Politika ‘Lamı cimi yok, kaybettik Sayın Erdoğan kazandı’

‘Lamı cimi yok, kaybettik Sayın Erdoğan kazandı’

‘Lamı cimi yok, kaybettik Sayın Erdoğan kazandı’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali için Isparta'ya gitti. Türkiye'nin 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde bir seçim yaşadığını ve halkın iradesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçildiğini belirten Akşener, "Halkın tercihi karşısında ben suçlu aramam ancak onun karşısında selam dururum. Halkın kararının başımızın üstünde yeri vardır. Halk bu seçimde bize 2018 yılında olduğu gibi 'Sen muhalefette kal' dedi. Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı. sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok kaybettik. Seçmen öyle bir karar verdi ki can baş üstüne. Bize düşen nedir? Şimdi bu sesi daha iyi dinlemek" dedi.
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