Yerel seçimlere yönelik çalışmalarına hız veren AK Parti'de, kampanya sürecinin çerçevesi de ortaya çıkmaya başladı. AK Parti, diğer seçimlerin tersine bu defa "negatif kampanya" yürütmeyi düşünüyor.

HİZMETLER ANLATILACAK

CHP'nin elindeki belediyelerin vaatleri ve yapamadıkları tek tek anlatılıp "Muhalefet hayal sattı, hayalde kaldı" denilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için "Kenti için değil kendi için çalışan", Ankara için ise "toplama belediyecilik" markalaması yapılacak. AK Parti, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere dönük hem aday hem de kampanya anlamında çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar pozitif kampanyaları tercih eden AK Parti'nin yerel seçimler için ilk kez negatif bir kampanya yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Muhalefetin seçimleri genel seçim havasına dönüştürme çabalarına karşılık kampanya, 31 Mart'ı yerele, belediyecilik hizmetlerine yönlendirecek şekilde hazırlanacak.

VERİLER ÇIKARILACAK

İlk aşamada negatif bir kampanya yapılacak. Bu kapsamda CHP'li belediyelerin yerel seçim meydanlarında verdikleri vaatler ve bunlardan ne kadarını yapabildiklerine dair veriler çıkartılacak. Vatandaşa yapamadıkları tek tek anlatılacak ve "Muhalefet hayal sattı hepsi hayalde kaldı" denilecek.

AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ

Kampanyanın ikinci aşaması ise pozitif olacak. Bu süreçte bir marka haline gelen AK Parti belediyeciliği tekrar vatandaşa anlatılacak. Birçok hizmetin AK Parti belediyeciliği markası altında sağlandığı, CHP'nin ise marka tek bir hizmetin bile bulunmadığına dikkat çekilecek.

GENÇLERE ODAKLANACAK

Kampanyanın merkezinde ise gençler yer alacak. Gençlere dönük çok sayıda proje açıklanacak. Örneğin, sıfır atıkla ilgili bir mobil uygulama geliştirilecek. Gençler, sıfır atık konusunda yaptıkları faaliyetlere karşılık mil biriktirecek. Daha sonra da bunları seyahat veya müzeler için kullanabilecek.

MARKALAMA YAPILACAK

CHP'li belediyelerin yapamadıkları, şehirlerin her geçen gün geriye gittiği "markalama" yapılarak anlatılacak. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Ekrem İmamoğlu'nun karda, yağmurda, yangında tatilde olması, kent sorunlarından çok parti ve ülke siyaseti ile ilgilenmesine vurgu yapılarak, "Kenti için değil kendi için çalışan" denilecek. Şehrin birçok yerine bu afişler asılacak, konuşmalarda bu markalama üzerinden yürünecek. AK Parti, "Emin adımlar ile İstanbul AK Partiye emanet" solaganıyla vatandaştan oy isteyecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için ise "toplama belediyecilik" markalaması yapılacak. Aynı şekilde Adana, Antalya, Mersin, İzmir belediyeleri için de bu tür benzetmeler de bulunulacak.

ZÜBEYDE YALÇIN