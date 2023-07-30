İzmir'de planlama süreci yılan hikayesine dönen ve son olarak geçtiğimiz aylarda yapılan basın açıklaması ile hazırlanan planların duyurulduğu İnciraltı için bu kez da plan tartışmaları yaşanıyor. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya arasında 'sermayenin adamı' atışmaları yaşanırken, AK Partili Kaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li Bakan'ı eleştirdi. Kaya, Balçova İnciraltı planlama süreci ile ilgili CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'a tepki göstererek, "Onun müteahhit arkadaşları memnun değil diye başka bir şey mi yapalım? Onun müteahhit arkadaşlarına rantı yedirtmeyeceğiz. O rant orada bekleyen 40-50 yıldır bekleyen vatandaşın" dedi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile arasında yaşanan 'sermayenin adamı' tartışması hakkında konuşan Kaya, "CHP sabah söylediğin öğle yutar. Ondan iktidar olamıyorlar" dedi.