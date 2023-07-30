Suriyelilere son uyarı yapıldı

Göç İdaresi Başkanlığı, geçici koruma kapsamında Türkiye'nin farklı illerine kayıtlı olmalarına rağmen İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu göçmenleri, 24 Eylül'e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri konusunda uyardı. Son dönemde sınırlarda denetimler artırılırken daha önce yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenler de sıkı denetimlerle toplanıp ülkelerine gönderiliyor.

KAYITLI OLDUĞUNUZ İLE DÖNÜN

Başkan Erdoğan'ın "Farkı hissedeceksiniz" açıklamasından sonra çalışmalar hız kazandı. Bu süreçte geçici koruma kapsamındaki Suriye uyrukluların da kayıtlı oldukları illeri terk edip başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yoğunlaşmasına karşı bir çalışma başlatılıyor. Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı bir duyuru yayınlayarak, farklı illerde kayırlı olmasına rağmen İstanbul'da ikamet eden Suriyelilerin 24 Eylül'e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri istendi.