14 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/ YPG'li terörist ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri terörle mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/ YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

KAHRAMAN MEHMETÇİK

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAKTA KARARLIYIZ'

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiğini paylaşarak, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" vurgusunda bulundu.