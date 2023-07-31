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Haberler Politika ASELSAN’dan bir başarı daha

ASELSAN’dan bir başarı daha

ASELSAN’dan bir başarı daha

TÜRK savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, bu yılki ihracat performansıyla dikkati çekiyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "İhracat rakamlarında, yeni imzaladığımız sözleşmelerde geçen yılın tamamını ilk yarıda yakalamış durumdayız. Artırarak devam ettireceğiz bunu" diye konuştu.

AKYOL, "Savunma sanayisinde bir marka ve Türkiye ile işbirliği yapmak için gelen, ziyaretçiler görüyoruz" dedi. Değişimin net olarak hissedildiğini dile getiren Akyol, "Son dönemde özellikle ülkemizin uluslararası camiada gösterdiği başarılı hamleler bize çok somut yansımalarını gösteriyor" dedi.

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