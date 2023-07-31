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Haberler Politika ‘Askerlik süresinin uzatılmasına yönelik bir çalışma yok’

‘Askerlik süresinin uzatılmasına yönelik bir çalışma yok’

‘Askerlik süresinin uzatılmasına yönelik bir çalışma yok’

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin bir açıklama yaparak, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" ifadesinde bulundu. Son dönemde kamuoyunda ve internet haber sitelerinde askerlik süresinin uzatılacağına dair iddialar ortaya atılmıştı.

MSB AÇIKLAMA YAPTI

Bahse konu bu yöndeki iddialar, birinci ağızdan yalanlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, hali hazırda askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik olarak MSB tarafından yapılan bir çalışma bulunmadığı ifade edildi.

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