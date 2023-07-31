Çelik’ten dezenformasyonla mücadele vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde çıkan orman yangınları ile mücadele ederken bir yandan da yalan haber ve yalan siyasetinin de sinsi bir tehdit olduğunu belirtti.

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Çelik, "OGM'nin yangınla mücadelesine gölge düşürmeye ve Milli Teknoloji hamlemizin öncü sembollerinden Bayraktar TB2 İHA'ların yangınları önlemede kullanılmasını, siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş linç kampanyası ile hedef almaya çalışıyorlar. Bayraktar TB2 İHA'ların yangınla mücadelede kullanılmasını hedef alan linç kampanyasının halen devam ettiğini görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Sözde gazetecilik ve siyaset kılığına girmiş bu sinsi kampanyalarla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.