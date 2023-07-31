CHP’de sular durulmuyor

CHP'de 3 Temmuz'da başlayan kongre takvimi kapsamında mahalle delegeleri seçimleri tamamlandı. 4 haftalık süreç içerisinde genel merkezin sandıklara yönelik baskısı büyük tepki çekti. Bazı mahallelerde farklı liste çıkaran üyeler darp edilirken, Akhisar'da muhaliflerin kazanması üzerine ise seçim iptal edildi. Sultangazi'deki sonuçlara CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun müdahale ettiği iddiası, partilileri sokağa döktü. CHP'deki oligarşik yapının koltuk kavgasına mahallelerden başlaması, genel merkezdeki "değişim" tedirginliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

SAYISIZ USULSÜZLÜK

CHP'de haftalardır devam eden mahalle delegeleri seçimleri, onlarca noktada kavga, tehdit ve usulsüzlük iddiaları ile tamamlandı. Her türlü anti-demokratik girişimin görüldüğü seçimlerde, genel merkezin il ve ilçe başkanlıkları vasıtasıyla üyelere uyguladığı psikolojik baskı büyük rahatsızlık yarattı. Ankara Yeni Batı Mahallesi'nde farklı liste çıkararak seçimlere katılmak isteyen genç bir grup, toplu şekilde darp edildi. Kocaeli'nde yer alan Yenişehir Mahallesi'nde de benzer bir skandal patlak verdi. Farklı liste çıkaran bir üye ve beraberindeki partililer, tek liste olarak seçime girmek isteyen grup tarafından saldırıya uğradı. Sayısız usulsüzlüğün kayıtlara geçtiği seçimlerde bir skandal da Akhisar'da yaşandı. İlçeye bağlı Reşatbey Mahallesi'nde seçimleri kazanan taraf muhalifler oldu. Durumu kabullenemeyen bazı üyeler, açılmamış 2 oy pusulası olduğunu öne sürerek itiraz hakkını kullandı. Muhalifler ise bu iddiayı reddetti. Beklenmedik bir karara imza atan il yönetimi seçimleri iptal edip tekrar yapılmasına karar vererek hayrete düşürdü.