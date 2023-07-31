CHP’li Tanal’a dava açıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, Milas ilçesinin İkizköy Mahallesi'nde, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında, görev yerinden emir ve talimatlara aykırı uzaklaşan 2 jandarma personelinin açığa alındığını bildirdi. Açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmış olup şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir" bilgisi paylaşıldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

"Ayrıca Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında, görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli açığa alınmıştır" denilen açıklamada, "Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu" denildi.