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Haberler Politika İİT, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları görüşecek

İİT, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları görüşecek

İİT, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları görüşecek
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları görüşmek üzere, çevrim içi bir araya gelecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Avrupa'da artan İslam düşmanlığı bağlamında İİT nezdinde atılabilecek somut adımlar ve bu menfur saldırılara karşı İİT üye ülkelerince ortak bir tutum benimsenmesi ele alınacak. Açıklamada, İİT 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çevrim içi olarak katılacağı bilgisi paylaşıldı
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