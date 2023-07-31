Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı yaşamını yitirdi

İslam tarihine dair önemli çalışmalar kaleme alan ve 2015'ten 2019'a kadar Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı yapan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, 59 yaşında hayatını kaybetti. Küçükaşçı'nın vefatını, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mustafa'mız da göçtü bu dünyadan. Varis-i Veyiszade, Aşık-ı Resulullah ve ehlibeyt, İslam tarihiyle çalışmaları, güzel ahlakı, dostlarına vefası, mücamelesi, sehaveti, mütebessim çehresi, her derde deva gayreti ile temeyyüz eden Hafız Mustafa Küçükaşçı'sız bu dünya biraz daha fakir şimdi. Allah menzilini mübarek, makamını ali etsin" ifadeleriyle duyurdu.