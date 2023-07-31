Türk Ordusu’nda heyecanlı hafta

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak isim ve diğer terfiler belirlenecek. Toplantıda kuvvet komutanları ve kabine üyelerinin büyük bölümü de ilk kez yer alacak. Şura çalışmalarının, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Başkan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaretlerinin ardından başlaması bekleniyor.

Önemli kararlardan birincisi Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek komutan... Bu göreve, Başkan Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak.

Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.

ÜÇ DEVRE ARKADAŞI

Orgeneral Aysever'in genel kurmay başkanı olması veya emekli olması Türk ordusunun iki önemli komutanlığına yapılacak atamaları belirleyecek.

Aysever genel kurmay başkanı olursa boşalacak kara kuvvetleri komutanlığına 3 isim önde giriyor.

Bu isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor. Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti. Geçen yıl bu görevlere getirilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın görev süreleri devam ediyor. Komutanların emekliye ayrılması durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın adı geçiyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ismi öne çıkıyor.

DÖRDÜNCÜ YILDIZI BEKLEYENLER

YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında geçen sene görev süreleri bir yıl uzatılan 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, terfi sırasında yer alıyor.

MİLLİ TANK ALTAY'IN MUHTEŞEM HİKAYESİ

Yerli milli modern tank yapma projesini Başbakan olarak göreve geldiğinden kısa bir süre sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan başlattı.

Rahmetli Necmettin Erbakan'ın yerli tank motoru yapmak için ne kadar mücadele verdiğine ve içimizdeki beynini batıya kiralamışların nasıl engellediğini Başkan Erdoğan yakından tanık olmuştu.Ne yazık ki rahmetli Erbakan'ın projesi tank motoruna Almanya sahip çıkmış bugün dünyanın en etkili Leopard tankları imalatçısı oldu.

Amerika milli tank yapmamızı çok engelledi. Evet, 'Yaparsa Erdoğan yapar'ın arkasında milli tank ve projesi büyük bir başlıktır.

Erdoğan 21 yıl önce 'Milli tank yapacağız' dedi ve bugün Türkiye milli tankını yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN milli yerli tank üretim altyapısının önünü açtı.

Tank topunun yapımı için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK veya kısaca MKE) görevlendirdi. Bugün MKE, milli tank için 120 mm (L55 modeli) tank topu geliştirdi.

Tankın zırhının üretilmesi için ROKETSAN çalıştı. ROKETSAN, bu tankta tanksavar silahlarının etki edemeyeceği zırh paketini üretiyor. Tankın atış kontrol sistemlerinin üretimini ASELSAN yapıyor. Tankın palet ve askı donanımları üretimini Arifiye Tank Palet Fabrikası yapiyor.

MTU, Çerkezköy'deki serbest bölgede "MTU Motor Türbin Sanayi ve Ticaret A.Ş." şirketi tarafından MTU motorları üretmektedir. Burada üretilen MTU motorları, 90 ile 2015 kW arasındaki güç spektrumu, beş motor serisine (106, 199, 870, 880, 890) dayanan özelleştirilmiş ve yüksek entegreli sistem çözümleri ile tüm performans aralığını ve tüm gereksinimleri en son teknolojiyle karşılayabilmektedir. Türkiye'de üretilen T-155 Fırtına obüslerini de motor ve transmisyonları burada üretilmektedir.

MİLLİ GEMİ MİLGEM gemilerinde de MTU sistemleri kullanılmaktadır.

Hali hazırda MTU firması hem tank motorunu hem de MTU Renk transmisyonunu bir güç paketi üretmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK HEDEFLERE YELKEN AÇTI

Başkan Erdoğan, İstanbul Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) Kapanış Töreni'nde konuştu. Türkiye daha büyük hedeflere yelken açtı. SAVUNMA SANAYİSİ ALANINDA

KATETTİĞİMİZ MESAFE, BİZİM

HEM REFERANSIMIZ HEM

İLHAM KAYNAĞIMIZ HEM DE

NELERİ YAPABİLECEĞİMİZİN

MÜJDECİSİDİR" dedi.

Sadece yaptıklarımızla kalmayacağız, kendi alanında çığır açan, sektöre yön veren, ileri teknolojiye sahip yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkılacaktır.

SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan Türkiye'nin savunma sanayindeki başarı hikayesini anlattı.

Son 21 yılda dünyada belki de hiçbir ülkenin karşılaşmadığı engellerle karşılaştık. Gizli açık ambargolara maruz bırakıldık. Haksız ve hukuksuz kısıtlamalarının muhatabı olduk. Çifte standardın, adaletsizliğin, ahde vefasızlığın daniskasını yaşadık ama bunlar karşısında yılmadık, pes etmedik, yolumuzdan asla dönmedik.

Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Her zaman şu inançta olduk, "İnanmış yüreklere kimse set çekemez.

Azmin ve gayretin önünde hiçbir güç duramaz. İman varsa, irade varsa Allah'ın izniyle imkan da vardır. İşte bu anlayışla hareket ederek hamdolsun 21 sene önce hayali dahi kurulamayan nice başarıya, nice savunma ürününe imza attık." İŞTE ERDOĞAN BU.

YAPARSA REİS YAPAR...