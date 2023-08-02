Trenler hangarda İzmirliler yolda kaldı

İzmir'de yaşanan metro ve tramvay grevi ikinci gününde de vatandaşı mağdur etti. Tıklım tıklım otobüslerde işlerine ulaşmaya veya evlerine dönmeye çalışanlar, yaşananlara isyan etti.

TRAFİK SAÇ BAŞ YOLDURDU

İzmirliler sosyal medyadan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e "Bu işi yapamıyorsunuz, derhal istifa et" diye seslendi. Bazı İzmirliler de Soyer'e "Bir daha aday olma" diye çağrıda bulundu. İzmir'de grev nedeniyle dün sabah da trafikte büyük sıkışıklık yaşandı. İzmirlilerin önemli bölümünün işe kendi araçlarıyla gitmeyi tercih etmesi ve konulan ek otobüs seferleri trafikte aksamalara neden oldu. Grev nedeniyle şehrin ana arterleri olan Yeşillik, Akçay, Anadolu, Ankara, İnönü caddeleri ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda özellikle sabah saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Şehir içi toplu ulaşım hizmetinin ek otobüs ve vapur seferleriyle karşılanmaya çalışıldığı kentte, bazı otobüs ve duraklarda yoğunluk oluştu.

DURAKLARA AFİŞLER ASILDI

Öte yandan, metro ve tramvay duraklarına, sendika yönetimi tarafından toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlığı konu alan bilgilendirme afişleri asıldı. Çok sayıda metro aracının park halinde olduğu Halkapınar metro istasyonu girişine de "Bu iş yerinde grev vardır" pankartı asıldı.

Vatandaşlar sosyal medyadan ateş püskürdü:

AHMETCANGECE: Al yandaşları belediyeye sonra çok üzgünüm de. Geç bu ayakları Başkan. İzmir kan ağlıyor, her yer kokuyor, sinekler evimizde yatıya kalmaya başladı, yollar bitik. İzmir'i yönetemiyorsun, bir daha aday olma. İzmir'i çantada keklik sanıp hiç hizmet vermiyorsunuz. Belediyelerde İzmirli yok. Size müstahak.

BYMUSTAFA: Derhal istifa et

NAZLIGÜLLL: Paralar Tarkan'a, Gülşen'e gittiği için çalışanlara kalmamış!

ENGİN OCAKÇI: Konserlere vereceğin parayı çalışan emekçilere verseydin böyle olmazdı. Şimdi İzmir halkına de ki İzmir Marşı ile marş marş.

AYKUT CoSkun-: Keşke çalışanlara hak edenlere verseydiniz. Bankamatik memurlarınız çıkarın kesinlikle 50 bin tl yaparsınız.

TARIK UÇAR: Türkiye'nin 3. büyük şehrinin geldiği duruma bakın yahu. Metronun bile zorluk yaşadığı ulaşımda ve insanları şehir içi trafik ile otobüse mahkum etmeniz akıl alır gibi değil. Yüzbinlerce insanı kliması çalışmayan otobüslerde rezil ettiniz.

SİNAN Altınsoy: Bugün hem metro tramvay rezilliği hem de ulaşıma fahiş zam rezilliği yaşattınız. Var mı başka sunacağınız rezillik.

GLY: Çıkın sırça köşkünüzden, trafiğin, insanların halini görün...!!!

EMRE ATEŞ: Beceriksizler size değil de İzmir halkına çok yazık oluyor.

ARUĞ Han: İstifa et Tunç.

GREVKENT İZMİR!

Metro ve tramvaydaki grev sürerken bu sefer de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan işçiler dün iş bırakma eylemi yaptı. Tüm Bel Sen üyesi kamu emekçileri de yine dün 20 bin ile 40 bin TL arasında değişen geriye dönük alacakları için yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

TÜM BEL SEN DE İŞ BIRAKTI

İZELMAN ve İZENERJİ'de dün sendika yöneticileri ile Başkan Soyer arasında gerçekleşen geriye dönük alacaklarla ilgili toplantıdan sonuç çıkmayınca Genel İş Şubeleri, salı günü için almış oldukları bir günlük iş bırakma eylemini hayata geçirdi.

Bir geriye dönük krizi de İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 7 bin memur için yaşanıyor. Kamu emekçilerinin ortalama olarak 6 bin 500 TL'lik bir alacağı bulunuyor. Büyükşehir'de yetkili sendika KESK Tüm Bel Sen'in çağrısıyla kamu emekçileri dün öğleden sonra hizmet üretmedi.

Şube Başkanı Buse Elbir yaptığı açıklamada, "Baskılar bizi yıldıramaz. Belediye yönetiminden en kısa sürede gerçekleştirilecek şekilde bir ödeme takvimi bekliyoruz. Aksi takdirde eylemliliklerimizi sürdüreceğimizi ve konuyu sürekli gündemde tutacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

TEK BİR GREVLE ULAŞIM BİTTİ

Gençlik ve Spor eski Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, metro ve tramvay çalışanlarının grevi sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklenerek, "Emekçileri hedef göstermek en kolayı. Bu tablonun sorumlusu İzmir için hiçbir B planı olmayan sınıfta kalmış belediyecilik anlayışıdır" dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kasapoğlu, "İzmir, ne yazık ki ulaşımı tek bir grevle sekteye uğrayan bir şehir halini aldı. Anayasal haklarını kullanan emekçileri hedef göstermek en kolayı. Bu tablonun sorumlusu, ideolojik konfor alanından çıkmayan ve İzmir için hiçbir B planı olmayan sınıfta kalmış Belediyecilik anlayışıdır. Yazık!" ifadelerini kullandı.

NE VAKİT BAŞKANLIK YAPACAKSINIZ!

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı İzmir'deki metro ve tramvay çalışanlarının grev kararında Büyükşehir'e yüklendi. Çankırı, "Bu yönetimsizlik zihniyeti İzmir'in sorunlarını ikiye katlamaya devam ediyor. Soyer çöpü nereye dökeceğini bilmiyor. Türkiye'nin en pahalı suyunu bu kente reva görüyor. Şimdi de ulaşımda milyonlarca insanı mağdur ediyor. Siz ne vakit belediye başkanlığı yapacaksınız? Derdiniz hizmet olsa, vatandaş olsa bugün İzmir gibi medeniyetin beşiği olan bir kentte binlerce insan grev kararı üzerinden mağdur olmazdı. Tramvay duraklarında otobüs bekleten bu zihniyeti 2024'te uğurlayacağız" dedi.

YİNE BAŞARISIZLIK YİNE MAĞDURİYET

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kentte metroların çalışmamasına ilişkin açıklamada bulundu. Tunç Soyer'in belediye başkanlığı dönemi boyunca başladığı hiçbir işi bitiremediğini dile getiren Kaya, "Şu anda Büyükşehir'in en mahir olduğu iş; bütçeyi 'çar-çur' etme işi. Her gün yeni bir kredi talebi, çağrısı. Biten bir iş. Yok! Çiğli tramvayını bitirirsin, 'yeni işe geçiyorum kredi' dersin, 5 yıldır belediye başkanısın. Daha başlayıp bitirebildiğin bir iş yok. Yine başarısızlık ve bütün İzmir mağdur oldu" ifadelerini kullandı.

BUGÜNLERİ UNUTMAYACAĞIZ

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, metro krizine ilişkin, "Bu mağduriyeti sineye çekmemiz mümkün değildir. Bugünleri unutmayacağız. Kendi çalışanlarına ücret hakkını, vatandaşlarına ulaşım hakkını sağlayamayan bu belediye yaşattığı her bir sorumsuzluğun ve aksaklığın hesabını 8 ay sonra sandıkta verecek" dedi.

SUÇUNU BASTIRMA ÖZELEŞTİRİ YAP

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Soyer'i eleştirerek, "İzmir; tarihinin en basiretsiz yerel idaresi ile karşı karşıya. İlçe belediyelerinin dahi umudu kestiği, eleştirmekten yorulup pes ettiği; partililerinin 'En başarısız belediye başkanı' olarak ilan ettiğ Soyer'i suç bastırmak yerine, suç atmak yerine; özeleştiri yapmaya davet ediyoruz" dedi.

SOYER GECE YARISI DUYURDU

İzmir'de ulaşımın can damarları metro ve tramvay hatlarında başlayan grev, ikinci günün sonunda sona erdi. Başkan Tunç Soyer, sendika ile uzlaşı sağlandığını dün gece yarısına doğru "Metro ve tramvaylarımız yarın sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor" cümlesiyle duyurdu.