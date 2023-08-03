10 maddelik barış planı Cidde’de konuşulacak

Türkiye, Ukrayna'da kalıcı barış ve istikrarın temini için hem Moskova hem de Kiev yönetimi ile temas kurarak, savaşın sona ermesi yolunda en somut sonuçları almayı başardı. Tüm dünya tarafından takdir edilen tahıl koridorunun kurulması ve esir takasının gerçekleştirilmesi üzerine Ankara'nın, Ukrayna savaşının sona ermesi noktasındaki düşünceleri yakın mercekte.

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ TEMSİL EDECEK

5 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç temsil edecek. Toplantının gündeminde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından önerilen 10 maddelik barış planının da olması bekleniyor. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için süreçlere Moskova'nın da dahil edilmesi gerektiğini savunuyor.

ANKARA