İşçi kazandı grev bitti

İzmir'de metro ve tramvayda iki gün boyunca süren grev, işçilerin zaferi ile sonuçlandı. Geri adım atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, "2 gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok sevinçliyim" diye konuştu. Demiryol İş İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral işçilerle uyumlu bir şekilde süreci yürüttüklerini ve işçiler adına yüzleri güldüren bir başarı sağladıklarını belirterek, "İstediğimiz taleplere yakın bir şekilde toplu iş sözleşmesini imzaladık, işçinin yüzü gülüyor" dedi. Buna göre; İzmir Metro AŞ çalışanlarının alacağı en düşük maaş 22 bin 105 lira, en yüksek maaş 25 bin 9 lira oldu. Sosyal haklarda da ortalama yüzde 7 artış olduğu belirtildi.

VATANDAŞLAR MEMNUN

İki gün boyunca hem toplu ulaşımda hem de trafikte zor anlar yaşayan vatandaşlar, grevin bitmesi nedeniyle memnun olduklarını söyledi. Ekrem Bozkır, "Çalışanlar grev yapmakta haklıydı, haklarını almak istediler. Gideceğimiz yere yetiştik bugün itibarı ile sonunda her şey normale döndü. Buraya metroyla geldim" dedi. Vatandaşlardan Mahmut Umul, "Çok zorluk yaşamıştık. 2 gün boyunca trafik çok sıkışıktı. İşe gidenler geç kaldılar. Grevin çok etkisi oldu. Grevin bitmesi nedeniyle bugün çok daha güzel oldu" derken Fatma Polat adlı vatandaş ise "Bugün rahatız, gideceğimiz yere yetişebildik" açıklamasında bulundu.