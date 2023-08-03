İzmir Körfezi bulanık ama İzmirliler net

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP lideri Bahçeli'nin aralarında İzmir'in de bulunduğu 11 ilin yerel seçimlerde el değiştirmesi açıklamasına ithafen 81 vilayetin AK Belediyecilikte karar kılacağını belirtti. Çankırı, "Biz yıkılan kadim şehirleri yeniden ayağa kaldırırken adamlar burada denize sırtını yaslayıp bir çivi bile çakmaya üşenir hale gelmişler. Şişirme kadrolarla İzmirlilere yerine getirilemeyecek vaatlerde bulunulursa bu şehirde her daim bir grev iş bırakma eylemi yaşanır. Artık İzmirliler de bu kentin muhalefetin kalesi olmadığına kanaat getirmiş durumda. Saha temaslarımızda 'bizi bu beceriksiz yönetimden kurtarın' diyorlar. İzmir körfezi bulanık ama İzmir'deki seçmen hizmetten yana olduğunu ifade ettiği için berrak ve net. O yüzden değil 11, 81 vilayetin tamamı AK belediyecilikle 'durmak yok yola devam' diyecek" diye konuştu.