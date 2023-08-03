Karabağlar TOKİ’de hak sahiplerinden eylem: Gerekirse çadır kurarız!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Karabağlar Belediyesi önünde TOKİ projesinden hak sahibi olan bir grup vatandaş protesto gösterisi düzenledi. Belediye önünde toplanan grup açıklamasında TOKİ'nin Uzundere Projesi için kura çekimi yapıldığını ancak Karabağlar Belediyesi'nin ve Şehir Plancıları Odası'nın itirazı üzerine imar planının iptal edildiğini belirtti.

'ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile görüşmek istediklerini ancak kabul görmediklerini belirten grup yaptığı açıklamada, "Sayın belediye başkanım bize canlı yayında, 'Hep pazar günleri geliyorlar, hafta içi gelsinler hem çayımı içsinler hem de dertleri neymiş öğrenelim' dediniz. Vatandaş geldi, saat 5'ten beri belediyenin önünde bekliyoruz. Bizim amacımız taşkınlık yapmak veya size zarar vermek, hakaret etmek değil. Bizim sorunlarımız var. Mağduruz biz başkanım. Biz mağduriyetimizi size belirtmek için geldik. Hepsi hak sahibi 60-70 yaşında insanlar var. Ayakta burada bizi beklettiniz. Haberiniz olduğu halde bizimle görüşmediniz başkanım. TOKİ mağdurları olarak bir daha ki sefere daha kalabalık geleceğiz. Pes ettiğimizi sakın düşünme başkanım. 3-4 ay sonra seçim var. Bizim kapımıza oy istemeye geleceksiniz. Biz hakkımız olan evleri almadan hiç bir yere gitmeyeceğiz. Gerekirse belediyenin önünde çadır kuracağız, oturma eylemi yapacağız. Ama hakkımız olan evleri alamadan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.