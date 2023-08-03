Osmanağaoğlu: Sorun ekonomi değil Soyer

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer' i hedef aldı. Son günlerde yaşanan grev ve iş bırakma eylemlerine dikkat çeken Osmanağaoğlu, "Sorun ne sorumluluk ne zorunluluk ne de ekonomik gerçeklerdir. Sorunun kaynağı Tunç Soyer'in kabiliyetsizliğidir. İzmir en az 5 yılını Soyer ile kaybetmiştir. İzmirlinin kaybedeceği bir güne daha tahammülü kalmamıştır" dedi.

BELEDİYE İFLASIN EŞİĞİNDE

Osmanağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir onlarca yıldır, CHP'nin İzmir'den öç alırcasına davranan belediyecilik anlayışının pençesinde can çekişmektedir. Belediye kaynaklarını har vurup harman savuran, İzmirlinin kaynaklarını fütursuzca ziyan eden, bununla da yetinmeyip borç rekoru kırarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni iflasın eşiğine getiren, İzmirlinin geleceğini de ipotek altına aldıran Tunç Soyer, İzmir'i tunç devrine geri götürmeye kararlı gözükmektedir."