“Vatandaş Aydın’da da yetkiyi Cumhur’a verecek”

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin içinde Aydın'ın da olduğu CHP'li belediyelerin el değiştirmesi gerektiğine yönelik sözleri üzerine, "Aydın'ı alacağız" dedi. "Seçim sokakta değil sandıkta kazanılır" diyen Alıcık, "Kimse kendini dev aynasında görmesin. Hiç kimse bulunmaz kumaş değil. Doğru aday ve doğru kişiyle halka kendimizi anlatacağız. Neden Cumhur İttifakı Aydın'da seçim kazanmasın. Genel Başkanımız ' Türkiye'nin alayına talibiz' diyor. Biz de 'Aydın'a talibiz' diyoruz. Genel Başkanımızı geçen haftalarda ziyaret ettiğimde bana Aydın'ı istiyoruz evlat' dedi. Ben de 'Elimizden geleni yapacağız. Cumhur İttifakı'nı kazandıracağız" dedim. Vatandaş, Türkiye'yi yönetmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a görev verdiyse, bu seçimde de Cumhur İttifakı'na yetkiyi verecektir" dedi.