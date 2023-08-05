81 ilde vatandaşla buluşulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın il ziyaretleri ve açılışları devam ederken bir yandan da AK Parti teşkilatları yeni dönemle birlikte saha çalışmalarına hız verdi. AK Parti, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için işi sıkı tutacak. Muhalefetin yönetimindeki belediyelerin karnelerini çıkaran AK Parti, kendi belediyelerinin de karnesini çıkarıyor. Belediye başkanlarının başkanlık dönemi boyunca seçim vaatlerinin kaçını gerçekleştirdiği, sahada karşılığı olup olmadığına bakılıyor. Doğru adaylarla seçmenin karşısına çıkacak olan AK Parti, doğru adayı da seçmenin belirlemesini isteyecek. Bu kapsamda 81 ilde aday olmasını istedikleri kişiler için özel ucu açık soruların olduğu anketler düzenlenecek. Her il bazında anket sonucuna göre en çok oyu alan en az 2 aday adayın ismi genel merkeze sunulacak.

'3 DÖNEM KURALI İŞLETİLMESİN'

AK Parti kurmaylarının bazıları belediye başkanlarının 3 dönem kuralına takılmalarını doğru bulmazken bazıları ise bu kuralın iletilmesi gerektiğini savunuyor. 'Kural işletilmemeli' diyen kurmayalar, "Seçmen yıllardır belediye başkanlığı yapmış başkanını yeniden seçmek istiyorsa hayır o üç döneme takıldı demek doğru değil. Vatandaş istiyorsa 3 döneme takılan başkan adayları yeniden aday gösterilmeli diğer türlü seçilmeyecek adayı aday gösterip seçimi kaybetmenin ne anlamı var. Belediye başkanlığında seçmen direkt adaya oy veriyor istediği aday çıkmazsa seçimi kaybedersin " dedi.