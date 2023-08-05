Deprem bölgesinde altyapı seferberliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında deprem bölgelerine yönelik çalışmalar ile ilgili bir toplantı yapıldı. Geçen günlerde yapılan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı başta olmak ilgili tüm bakan ve kurumlar katıldı. Deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımı biter bitmez vatandaşın eşyasını alıp taşınabileceği duruma getirilmesi için düğmeye basıldı. Bakanlıklar ve ilgili kurumlar kalıcı konutların yol, su, doğalgaz, elektrik gibi altyapı projelerini yatırım programlarına alıp hızla bitirecek. Toplantıda, "Zaten belediyelerin kendisi depremzede. Onları bu tür işleri bırakırsak ne bütçeleri ne de ellerindeki imkanlar yeterli olacak. Onlara destek verip bazı yükleri almamız gerekiyor" değerlendirmesi yapıldı. Belediyelerin yapacağı bazı işler ile ilgili kurumlar ve ilgili bakanlıkların nasıl destek verebileceği konuşuldu.