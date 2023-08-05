Göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi

Meksika'nın Nayarit eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 42 kişi taşıyan bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Yetkililer, 3'ü çocuk olmak üzere 18 kişinin kazada yaşamını yitirdiğini ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ifade etti. Otobüsün Tijuana'dan sonra sınırı geçerek ABD'ye gitmek üzere planlandığını belirten yetkililer, yolcular arasında Afrika'daki çeşitli ülkelerden ve Dominik Cumhuriyeti'nden yolcular da olduğunu belirtti. Şoförün tedavi sonrasında gözaltına alındığı ve kazanın nedeninin soruşturulduğu kaydedildi.