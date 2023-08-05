İdeal adayı bulup zaferle çıkacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, yerel seçimlere yönelik AK Parti'nin çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, Seçim İşleri Başkanlığı'nın gerekli bütün altyapı çalışmalarını devam ettirdiğini aktardı.

PUTİN'İN ZİYARETİ NETLEŞMEDİ

Erdoğan, yerel seçim çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Tabii ki başta şahsım olmak üzere, bütün Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, Merkez Yürütme Kurulu üyelerim, belediye başkanlarımız, bunun yanında tüm milletvekillerimiz, Türkiye genelinde hazırlanan programa göre, şu anda zaten görevlere başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Bütün mesele en ideal aday tespitlerini yaparak, ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak." Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye'ye yapılması beklenen ziyaretine ilişkin soruya, "Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek" yanıtını verdi.

"RUSYA İLE AYNI ÇİZGİDEYİZ"

Erdoğan, "Fransa'nın sömürge ülkelerinden biri Mali, yeni bir hareket başlattı. Rusya da Afrika ülkelerine tahılı ücretsiz ulaştırabileceğini ifade etti. Bu durumda Türkiye'nin konumu ne olacak?" sorusu üzerine, şunları kaydetti: "Biz bu konuda Rusya'yla aynı çizgideyiz. Rusya'dan, Karadeniz koridorundan gelecek tahılların, bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Hatta şu anda bile biz, Tarım ve Orman Bakanlığımız bu adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi, bu yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tabii Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Yani geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, Mali'de yaptığı uygulamalar, bütün bunlar dünyanın bütün kayıtlarında mevcut. Ve bunu hele hele Afrikalılar çok iyi biliyor. Bakın şu anda altın sevkini, bunun yanında uranyum sevkini tamamıyla Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu, yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır. Ve bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz." Başkan Erdoğan'a, cuma namazında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.