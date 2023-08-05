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Zorbaya da maruz kalana da ayrı strateji

RANA BÜYÜKTAŞ
Zorbaya da maruz kalana da ayrı strateji
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Türkiye Çocuk Araştırması verilerine göre 2022'de 6-17 yaş grubundaki her 7 çocuktan 1'inin diğer çocukların zorbalıklarıyla karşılaştığı tespit edildi. Çocuklar tarafından zorbalığa maruz kalan çocuk oranı geçen sene yüzde 13,8 oranına ulaştı. Çocukların akranlarından gördüğü fiziksel veya psikolojik zorbalıkların çocukların gelişimini olumsuz etkilemesiyle Bakanlık konuya dahil olarak araştırma ve uygulama geliştirmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün başlattığı ve Türkiye'de bir ilk olan 1. Çocuk Şurası'nın temel başlıklarından biri de akran zorbalığı oldu.
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