AK Parti vatandaşın nabzını tutuyor

Ekim'de büyük kongreye gitmesi beklenen AK Parti'de, bu süre zarfında 4 önemli çalışma hayata geçirilecek. Başkan Erdoğan il ziyaretlerini artıracak, şehir buluşmalarına hız verilecek, kırsaldaki vatandaş yalnız bırakılmayacak, deprem illerine özel ilgi gösterilecek.

YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

Geçtiğimiz hafta şehir buluşmalarına start veren AK Parti teşkilatı, vatandaşın isteklerini birinci elden not alıyor. Sahadan gelen talep raporu Başkan Erdoğan'a sunuluyor. Kırsaldaki vatandaşı da unutmayan AK Parti, köy taramalarını sürdürüyor. Kasım ayının ilk haftasında aday başvuruları alınacak, ikinci hafta temayül yoklaması yapılacak. Ocak ayı sonunda aday tanıtımı yapılacak, seçim beyannamesi açıklanacak. Partinin her kademesinde büyük değişime giden AK Parti, yerel seçimler için yol haritasını belirliyor. AK Parti, büyük kongreye kadar Edirne'den Kars'a 4 aşamalı planla yoluna devam edecek. Bu kapsamda AK Parti, 922 ilçe 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzı tutuyor.