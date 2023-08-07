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Haberler Politika Çerçioğlu desteği çekti, TBB hibe etti

Çerçioğlu desteği çekti, TBB hibe etti

KAZIM YÖRÜKCE
Çerçioğlu desteği çekti, TBB hibe etti
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Aydın'ın İncirliova Belediyesi'ne damperli kamyon hibe etti. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla büyükşehire ait araçlar geri çekmişti. AK Partili belediyeler tarafından araç desteğinde bulunulan Başkan Kaya'ya bir destek TBB'den geldi. Başkan Kaya, "TBB Başkanı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız- Yücel Yılmaz ile TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'ya teşekkür ediyorum" dedi.
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