İYİ Parti Manisa’da istifa depremi sürüyor

Manisa'da İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, "İYİ Parti bir kaç kişinin piyonu haline gelmiş, kuruluş amacını kaybetmiştir" diyerek istifa etti. Önceki gün de İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatı'ndan 14 kişi istifa etmişti. Ertaş, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulunarak, "Kurucusu olduğum İYİ Parti'den ve ilçe başkanlığından istifa ediyorum. İYİ Parti bir kaç kişinin piyonu haline gelmiş, kuruluş amacını kaybetmiştir. 'İYİ Parti'ye oy vermeyin' diyerek gezenlerin oyuncağı haline gelmiştir. Bizleri MHP'den koparan ve MHP'nin AK Parti'nin arka bahçesi olduğunu söyleyenler, PKK'nın ve CHP'nin arka bahçesi oluşmuştur" dedi.

YARDIM YOLSUZLUĞUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz nisanda CHP'li Turgutlu Belediyesi'nin Ramazan için hazırlattığı gıda kolileri, 6'lı masa ve HDP'nin propaganda aracı haline dönüştürülmüştü. 'Turgutlu Belediyesi' etiketleri çıkarılarak İYİ Parti logosu yapıştırılan koliler, İYİ Parti milletvekili aday adayı Özgür Seyhan'ın deposuna istiflenmiş, etiketlerin, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş ve partililer tarafından sökülüp parti amblemlerinin yapıştırıldığı cep telefonuyla görüntülenmişti.