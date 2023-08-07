Pakistan’da yolcu treni raydan çıktı: 28 ölü

Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 28 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı. Pakistan Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, yaptığı açıklamada, Karaçi'den Ravalpindi'ye giden Hazara Expressi isimli yolcu treninin 10 vagonunun Navabşah yakınlarında raydan çıktığını duyurdu. Rafik, kazanın "teknik bir arıza" ya da "sabotaj" sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Yerel Polis Şefi Younas Chandio, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 50 yaralının ise yakınlardaki hastanelere sevk edildiğini söyledi.