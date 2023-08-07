‘Soyer resmen sahte kahramanlık taslıyor’

İzmir'de koku sorunu devam ederken ve özellikle Karşıyaka, Çiğli gibi bölgelerde akşamları derinden hissedilirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "Gelecek sene koku sorununu bitireceğiz' dediğim anı dün gibi anımsıyorum. 2022'nin Ağustos'uydu. Ve başardık. İzmir genelinde yüzde 90 oranında kokuyu azalttık. Kökünü kazımaya çok az kaldı" şeklindeki paylaşımına AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ve İl Başkanı Bilal Saygılı sert tepki gösterdi.

'DOKTORA MUAYENE OLUN'

Bursalı da, "Soyer, resmen İzmirlilerin aklıyla dalga geçiyor. Çünkü bu sözlerin başka izahı yok. Kokudaki geçici bir aşağı inişi fırsat bilip sanki sorunu çözmüş bir kahramanmış havası yaratmaya çalışıyor. Ama sahte kahramanlar hiç bir zaman beklediği ilgiyi göremez. 50-60 yıldır çözülemeyen ve kendi döneminde daha ağırlaşan sorunu 1 yılda çözmüş gibi algı oluşturmaya çalışmak skandal bir anlayış" dedi. İzmir'de yaşayıp 'Koku sorunu kalmadı' diyen birinin mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine muayene olması gerektiğini belirten Bursalı, "İzmirli bu ucuz numaraları yemez. Bu sorunu 60 yıldır çözemeyen zihniyetten çözmesini beklemek doğru değil. Bu sorunu Haliç'i yıllar önce temizleyip İstanbul'u kurtaran AK Belediyecilik anlayışı çözecek" dedi.

'MAALESEF SÜRENİZİN SONUNA GELDİK!'

Soyer'e seslenen Saygılı da, "Maalesef kokuyor Sayın Soyer! Hem de burun direklerini sızlatacak, kapıyı pencereyi kapattıracak kadar kokuyor! İkbal telaşınızı anlıyoruz! Kokuyu alamayışınızı anlamıyoruz! Zamanınızın daraldığını anlıyoruz! Ama halen sokağa çıkmayışınızı anlamıyoruz! Maalesef sürenizin sonuna geldik Sayın Soyer!" dedi.