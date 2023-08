Türkiye tek yürek oldu

Tüm Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin üzerinden 6 ay geçti. Yurttan ve dünyadan binlerce ekip kurtarma çalışmalarına katıldı. Milyonlar bu süreçte tek yürek oldu. Türkiye, depremin ardından yaralarını sarmak için çalışmalarını canla başla sürdürüyor. Devletin tüm imkanları ile ilk andan itibaren sahada olduğu süreci yakından takip eden Başkan Erdoğan, depremin vurduğu il ve ilçelere 21 ziyaret gerçekleştirdi...

ASRIN EN BÜYÜK FELAKETİ

6 Şubat saat 04.17'de yaşanan 7,7'lik sarsıntı sonrası saniyeler içinde binlerce can enkaz altında kaldı... Onlarla birlikte kurulan hayaller, binbir özenle kurulan yuvalar yerlebir oldu... 6 ay önce yaşanan sarsıntı sadece 13,5 milyonu uykusundan uyandırmadı. 85 milyon 'asrın felaketi'nin acısını yüreğinde hissetti. O sabah Türkiye'nin uyandığı en acı günlerden biri oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi... Felaketin boyutu da ilerleyen saatlerde daha da netleşti. 13.24'te Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem bölgeyi yeniden salladı... Bir anda 85 milyon 'tek yürek' oldu. Yurt içinden ve yurt dışından ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, tüm Türkiye enkazdan bir can daha çıkarılmasını bekledi. Kimi ekran başındaydı kimi radyodan takip etti kimi sosyal medyada yardım çağrısı yaptı.

HER CAN YENİ BİR UMUT

Yıkıntıların arasından kurtarılan her bir can yeni bir umut oldu. Ekipler enkazdan bir kişiye daha sağ ulaşmak için umudunu korudu. İlk günden itibaren her gün 'yeni can'lar enkazdan çıkarıldı. Mucizeler üst üste geldi, birkaç günlük bebekler de günlerce dayandı 70'ini geçenler de... Yıkım öyle büyüktü ki günler sonra enkazdan çıkarılan yaşlı kadın ekiplere şu soruyu sordu: Dünya var mıymış? Depremin ilk saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gitti, 4. seviye alarm verildiğini ve bunun uluslararası yardımı da içerdiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeli ile ilk andan itibaren havada, karada, denizde seferber oldu. İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'hazır ol' emri verildi. Diğer illerden deprem bölgesine personel ve malzeme gönderilmesi için hava yardım koridoru oluşturuldu.

MEHMETÇİK MİLLETİN YANINDA

Malzeme götüren hava araçlarının dönüşlerinde yaralı, depremzede ve diğer vatandaşlar bölgeden tahliye edildi. Yerli ve milli insansız hava araçları da deprem bölgesinde arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarına destek verdi. Barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince tahliye alanları oluşturuldu. Depremin ilk anından itibaren devletin tüm birimleri teyakkuza geçirildi. Türkiye'nin 81 ilinde yardım seferberliği başladı, vatandaşlar gerek nakdi gerekse ayni yardımlarıyla depremzedelerin yanında oldu. Aynı zamanda "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı. 7 saat süren ortak yayında, 9 milyonu aşkın SMS gönderildi, 115,1 milyar lira bağış toplandı. Depremin ardından yaşanan acı hafifleyecek ama Türkiye 6 Şubat 2023 saat 04.17'i hiçbir zaman unutmayacak...

BAŞKAN ERDOĞAN AFETZEDELERLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Bu dönemde süreci yakından takip eden Başkan Erdoğan, depremin vurduğu il ve ilçelere 21 ziyaret gerçekleştirdi. Devlet, yaraların hızla sarılması için tüm kurumlarını harekete geçirdi. Başkan Erdoğan, ziyaretlerine depremden 48 saat sonra 8 Şubat'ta 3 şehir ile başladı. Önce afetin merkez üssü Kahramanmaraş, ardından Hatay ve Adana'da incelemelerde bulundu. Bölgedeki ilk mesajında kalıcı konutlar için tarih ve söz verdi. Başkan Erdoğan, depremin henüz birinci haftasında ağır yara alan tüm illere ziyaretlerini tamamladı.

3 gün içinde Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da çalışmaları yerinde inceledi. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eşi Emine Erdoğan da yanındaydı. Erdoğan, ziyaretlerinde afetzedelerle yakından ilgilendi. Onlarla kucaklaştı, acılarını paylaştı. 20 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha bölgedeydi. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ziyarete eşlik etti. İki lider afetzedelerin konteynerlerine misafir oldu. Erdoğan ve Bahçeli felaketin vurduğu ilçelere de ziyaretler gerçekleştirdi.

SEÇİM SÜRECİNDE BÖLGEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Mart ayına gelindiğinde ise bölgenin ayağa kaldırılma çalışmaları sürerken Türkiye seçim atmosferine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dönemde de depremzedeleri yalnız bırakmadı. 12 Mart'ta Hatay'ın Kırıkhan, Samandağ ve Defne ilçelerine gitti. İnşa edilecek konutların ilk temeli Kahramanmaraş'ta 23 Mart'ta atıldı. Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te de kazma vuruldu. Nisanda Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da inşaatlar başladı. Erdoğan, büyük afetten sadece 2 buçuk ay sonra köy evlerinin teslim törenine katıldı. Tarih 14 Mayıs'ı gösterdiğinde Türkiye sandık başına gitti. Erdoğan, deprem bölgesinde birinci çıktı. Bu defa teşekkür için 5 şehirde afetzedelerle buluştu.

1 YILDA 319 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Deprem bölgesinde şu ana kadar 180 bin konutun ihalesi tamamlanarak çalışmalara başlandı. Hedef bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda da 680 bin konut inşa ederek afetzedelere teslim etmek. Bu süreçte 'Yerinde Dönüşüm' projesine ise 155 bin 293 başvuru yapıldı.