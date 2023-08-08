CHP’de vekillere ‘dini konulara girmeyin’ uyarısı

Seçimlerde alınan ağır mağlubiyetin çalkantısının yaşandığı CHP'de sular durulmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim öncülerine inat Kemal Kılıçdaroğlu'ndan her fırsatta koltuğunu korumaya yönelik hamleler geliyor. Öyle ki Kılıçdaroğlu tabandan gelen istifa seslerini görmezden gelerek kaybedilen seçimi bir başarı olarak görüyor. Bu durumun yanı sıra ise CHP'li vekillere yönelik baskıcı uygulamalar devreye sokuluyor. Bunlardan ilki Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 'Partililerden parti içi sorunları medya ve kamuoyunda konuşmamaları' istendi. Yine bildiride, "Parti'nin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. 'Parti içi sorunların çözüm noktası medya ve kamuoyu değil, parti içi organlardır' ilkesi benimsenmeli" denildi.

BİR YASAK DAHA GELDİ

Aldığı kararla parti içinde kendisine muhalif isimleri medyaya karşı susturmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun onayladığı bildiride, CHP'li vekillerin televizyona çıkmadan önce Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı'na bilgi vermeleri istendi. Bu baskıcı uygulamanın ardından CHP'li vekillere bir konuşma yasağı daha geldi. CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama biriminden partili vekil ve yöneticilere gönderilen haftalık bilgilendirme raporu ortaya çıktı. Parti yönetimi CHP'li vekillerden kutlama mesajlarının dışında dini konulara girmemeleri istendi.