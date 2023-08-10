Akşener Bay Kemal’i mi yakacak, el mi yükseltecek?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı çok önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli başlangıçlara yol açıp açamayacağı;

İYİ Parti'nin yeniden şahlanış, Türk milletinin ise yeniden diriliş günü olup olmayacağı siyaset dünyasında çok merak ediliyor.

Siyasi kulislerde o kadar çok fısıltı dolaşıyor ki sormayın. Meral Akşener'in CHP ile bir daha işbirliği yapmayacağından tutun, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı, hatta Akşener'in siyaseti bırakıp yerini prensine bırakacağı iddiaları aldı başını gidiyor.

Nitekim CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın yaptığı "Meral Akşener, CHP ile ipleri koparacak, yerel seçimde CHP ile işbirliği yapmayacak" açıklamasının yerel seçimde özellikle İstanbul ve Ankara belediye seçimlerinde işbirliği yapmayı planlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok meraklandırdığı konuşuluyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceden haber almak için özel çalışmalar yaptığı kulislerde konuşuluyor. İYİ Parti'yi yakından takip eden bazı gazetecilerle konuştum; "CHP'liler bizi çok arıyor" dediler.

KAPIYI AÇIK BIRAKACAK

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısının ardından Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun yaptığı açıklamaya bakınca Meral Akşener taktiksel konuşmalarla siyaseti çok ısıtacak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun nefesini kesecek ve partinin elini güçlendirecek. Pazarlık kapısını açık bırakacağı söyleniyor. İYİ Parti'yi yakından takip eden bir dostum Akşener'in kafasında dolaşan tilkilerden bahsetti. Bazı şifreler var. Akşener 26 Ağustos'ta konuşacak. Bilindiği gibi 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin kutlanacağı gün.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahlat'ta zaferi ve Türkiye Yüzyılı'nı konuşacaklar.

Meral Akşener rol kapmak istiyor olabilir. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin Atatürk'ten uzaklaştığı, 'gardrop Atatürkçülük' yapılan bir tartışma zeminine sahip çıkma stratejisi uygulayabilir.

Kurtuluş Savaşı'nın en önemli harekatlarından biri olan Büyük Taarruz'un yıldönümü dolayısıyla Akşener gerçekten CHP ile HDP beraberliğine çok kızarak CHP'ye bir taarruz başlatabilir.

MİLLETİN KARARLILIĞI

Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacakmış. Eğer "Millet İttifakı'nı tamamen bıraktım. Cumhur İttfakı'nın yapacağı hizmetlere destek olacağım" derse siyasette

önemli bir başlangıç olabilir.

Onun haricinde siyasette önemli bir başlangıç olmaz. İYİ Parti ancak Cumhur İttifakı'na geçerse yeniden şahlanır.

Türk milletinin yeniden diriliş günü için İYİ Parti yeterli olmaz.

Aziz milletin başkanlık modeli kararlılığı önünde eğiliyorum.

Milli lider Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin temsil ettiği milliyetçilerden özür diliyorum. Milliyetçiler beraber olmak için 'elimi taşın altına koyacağım' derse siyasette önemli bir sayfa açılır. Meral Akşener çıkıp "Başkan Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı stratejisinin fedaisi olacağım" derse 26 Ağustos konuşması anlam kazanır.

Bunların haricinde artık hiçbir şey İYİ Parti'yi canlandırmaz.

PRENS KAVUNCU MU?

İYİ Parti'den ayrılanların, eski kurucularının birbirine benzer biçimde ABD'nin aparatı FETÖ ile İYİ Parti arasında iktisat kurmaları dikkat çekiyor. Meral Akşener'in 26 Ağustos konuşmasında FETÖ konusuna açık ve net notlar koyması faydalı olacak. Siyasi kulislerde Buğra Kavuncu iddiaları dolaşıyor.

Buğra Kavuncu'nun İYİ Parti içinde sürekli yükselişi ve son olarak Akşener tarafından İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı gibi kilit makama getirilmesinin arka planı çok konuşuluyor. İYİ Parti'nin güçlü ismi Koray Aydın'ın parti yerine TBMM'de grup başkanı olarak görevlendirilmesiyle ve Müsavat Dervişoğlu'nun partiden uzak tutulduğu bir süreçte Buğra Kavuncu'nun yıldızının parlatılması manidar bulunuyor.

TAARRUZ EDECEKMİŞ

Meral Akşener "Afyonkarahisar'da taarruza hazırlanıyor" mesajları da artmış görünüyor.

Akşener, 28 Mayıs seçimlerinin ardından sessizliğini 24 Haziran'da İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda bozmuş ve parti içindeki muhalifler ile Millet İttifakı içindeki ortaklarına sert eleştiriler yöneltmişti.

Kurultayın ardından hiçbir yerde konuşmayan ve seçim sonrasında Meclis'te grup toplantısı yapmayan Akşener, 29 Temmuz'da Isparta'da kiraz festivaline katılmıştı.

İlk kez Isparta'da konuşan Akşener, "Lamı cimi yok, kaybettik.

Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız" diye konuşmuştu.

Akşener, 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da ikinci kez yurttaşların karşısına çıkacak.

SONUÇ

GÖZLER tornistan yapmaya hazırlanan Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in 26 Ağustos konuşmasında. Kulisler hızlı.

Meral Akşener'in özellikle "Millet İttifakı'nı bıraktım.

Cumhur İttifakı'na bakıyorum. Türkiye Yüzyılı paradigmasının fedaisi olacağım" şeklinde bir konuşma yapması gerçekten Türk siyasetinde müthiş gelişmelere yol açacak.