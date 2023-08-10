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Haberler Politika İstanbul için özel yasa çıkarmayı hesaplıyoruz

İstanbul için özel yasa çıkarmayı hesaplıyoruz

İstanbul için özel yasa çıkarmayı hesaplıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleştirilen 'Medya Buluşması'nda gazete ve televizyonların temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada 6 Şubat'ta yaşanan depremler ve olası İstanbul depremi ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Eskiden bu yana dünyada deprem riski taşıyan 10 şehirden biri olan İstanbul'un depreme hazırlanması gerektiğini hatırlatan Özhaseki, "İstanbul için özel bir yasa çıkarmayı hesaplıyoruz. Şu ana kadar 11 yıldır devam eden İstanbul'daki kentsel dönüşüm içinde ne tür engellerle karşılaştıysak onları bertaraf edecek, işi hızlandıracak tedbirleri alarak bu yasayı da çıkarmak istiyoruz" dedi. Özhaseki, kentsel dönüşüm projesi kapsamında rezerv konut alanlarına 350 bin konut yapılacağını söyledi.
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