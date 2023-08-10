Kordon’a ‘çalı tipi’ düzenleme

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kordon'da sıkça meydana gelen olayların yaşanmaması için peyzaj düzeninin elden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Batur, "Kordon'da, gençlerin rahat oturabilmesi için lokal bölgeler ayrılarak diğer alanlara sınır şeklinde çalı tipi peyzaj düzenlemesi yapılabilir. Narlıdere Sahil Evleri'nde de aynı sorunu yaşamıştık. Daha sonra çalı tipi örtü yapıp bu sıkıntıdan kurtulduk" şeklinde konuştu.

HER GECE BİR OLAY

İzmirlilerin uğrak mekânlarından Alsancak- Kordon'da artan asayiş olayları gündem olmaya devam ediyor. Özellikle yaz akşamları vatandaşların akın ettiği Kordon'da hemen hemen her gece bir olay yaşanıyor. Öte yandan Kordon'da oturan ev sahipleri ve işletmesi olan esnaflar oluşan gürültüden ve yaşanan güvenlik sorunları dolayısıyla şikayetçi... Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı da, Kordon hakkında açıklamalar yaparak kruvaziyer gemilerden inen turistlerin Kordon'da gezemediklerini belirtmişti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise Kordon'daki peyzajın ve çevre düzeninin değişmesi gerektiğini kaydederek yeni bir öneride bulundu.

'BİR DİSİPLİN OLMALI'

Başkan Batur, Kordon'da çimlere oturulmaması için çalı tipi bitkilerin serilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Batur açıklamalarında, daha önce Narlıdere Sahil Evleri'nde de Kordon'da yaşanan sorunlardan çalı tipi bitki düzenlemesiyle kurtulduklarını vurgulayarak "İzmir, özgürlüklerin, demokrasinin daha fazla uygulandığı bir şehir... Kordon'u gençlerin kullanması çok normal... Gençlerin kapalı mekânlara tıkacağımıza kentin en güzel yerlerinden birinden yararlanmalarını sağlamalıyız. Ancak bir disiplin olmalı; orada oturanlara zarar vermemeleri lazım. Müzik gürültüsü ile ilgili de sıkıntılar yaşanıyor. Belki orada öbek öbek bazı yerlerde çalı tipi peyzaj düzenlemesi çözüm olur. Gençlerin Kordon'da daha rahat oturması için yer ayrıldıktan sonra diğer alanlara sınır şeklinde çalı tipi peyzaj düzenlemesi yapılabilir" diye konuştu.