Pençe Kilit bölgesinden acı haberler peş peşe geldi

PENÇE-KİLİT operasyon bölgesinde 4 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 9 Ağustos tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş ve İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." Bu açıklamadan kısa süre sonra, yaralılardan P. Uzm. Onb. Uğur Özdemir'in de ve şehit olduğu bilgisi paylaşıldı. Şehadet haberleri, askeri yetkililerce Uğur Özdemir (Gaziantep), Kemal Özek (Denizli-Buldan) ve Fatih Uğur Altıntaş'ın (Elazığ) ailelerine ulaştırıldı. Gece yarısına doğru bir açıklama daha yapan Bakanlık. yaralılardan P. Söz. Er Mahmut Üçdağ'ın da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olduğunu duyurdu.