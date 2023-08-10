Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan liderliğinde dün toplandı. Erdoğan toplantı öncesi, MİT'te 13 yıl boyunca görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı" takdim etti.

Fidan, "Bu madalyayı, Libya, Karabağ, Suriye ve Irak'ta şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum" dedi. Erdoğan'ın emekliye sevk edilen komutanlara da hediye verdiği toplantıda terör operasyonları ve güvenlik konuları ele alındı.

"İSLAM'I HEDEF ALAN EYLEMLER ENGELLENMELİ"

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 3 saat süren toplantının ardından yayınlanan bildiride, "PKK/ KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatı ele alınmış; Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edilmiştir. Tüm taraflara, gecikmeksizin müzakere masasına oturma ve savaşa son verme çağrısında bulunulmuş; tahıl anlaşmasına geri dönülmesinin muhtaç ülkelerdeki muhtemel olumsuzlukları önleyeceği ve gıda istikrarına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır" ifadeleri yer aldı. Bildiride "İslam'ı hedef alan eylemlerin engellenmesi ve suçluların cezalandırılmasındaki sorumluluklarını yerine getirmeyen devletler, bu tutumlarını değiştirmeye davet edildi" denildi.