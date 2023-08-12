Kente güzel hizmetler kazandıracağız

Yeni kararname ile Aydın Valisi Yakup Canbolat oldu. Aydın'ın tarım, turizm ve sanayileşmede attığı adımları daha yukarılara taşımaya gayret göstereceğini dile getiren Canbolat, "Bursa Valiliği görevinden Aydın Valiliği görevine atanmış bulunuyorum. Aydın'da güzel işler yaparak kente hizmetler kazandıracağız" dedi.

"BENDE AYDIN'IN YERİ BAŞKA"

Vali Canbolat, yeni görev yerinden memnun olduğunu dile getirirken şunları söyledi: "Ülkemize ve milletimize hizmet etme şerefini bize yaşatan Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza takdirlerinden dolayı şükranlarımı arz ederim. Aydın'a güzel hizmetlerimiz olacak." Eskişehir Valiliği'ne atanan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise, "Aydın'da 3 yıllık görev süremiz doluyor. Bu görev süremiz içerisinde başta Aydın- Denizli otoyolu ve Şehir Hastanesi olmak üzere önemli bir mesafe kat ettik. Kentin tarihi dokusunu yansıtan eserlerin korunması ve turizme kazandırılması için çaba gösterdik. Ülkemizi her noktasında görev yapmak bizim için onurdur. Aydın'ın da hep ayrı bir yeri olacaktır" diye konuştu.