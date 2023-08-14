AK Parti 22 yaşında

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Erdemliler Hareketi Türkiye'nin 39'uncu siyasi partisi olarak Türk siyasetine giren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), çeşitli engellemelere karşı yaptığı tüm reformlarla başarı dolu 22 yıllık serüvenini sürdürüyor. Halkın desteğini alarak girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla emin adımlarla yoluna devam ediyor.

TEK BAŞINA İKTİDAR

Partinin adı ve ambleminin şekillenmesi için seçici kurul oluşturuldu. Kurul tarafından AK parti ismi ve 7 bölgeye ışık saçan ampul amblemi üzerinde hemfikir olundu. 14 Ağustos 2001'de AK Parti kuruldu. Vatandaş partinin kuruluşunu istedi, AK kadrolar tabelayı astı. Halkın iradesi, dönemin idaresine galip geldi. Tayyip Erdoğan, kuruluş konuşmasında partinin temel ilkelerin anlatarak, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi ve AK Parti'nin siyaset yolculuğu başladı. 16 Ağustos 2001'de AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi. 3 Kasım 2002'deki genel seçimde yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu.