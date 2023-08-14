Aydın bu villaları konuşuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi 'villa' furyası devam ediyor! Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Çevre Koruma Dairesi ile Gençlik ve Spor Daire Başkanı olarak görev yapan İbrahim Gürdal ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sekreteri Gökçen Çavuşoğlu'nun ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreter Vekili Ertuğrul Yamen'in de kendine lüks villa yaptırdığı öne sürüldü. Yamen'in, İncirliova Karabağ köyü civarında kendisine lüks villa yaptırdığı belirtildi. Villanın Yamen'in babası adına kayıtlı olduğu belirtilirken bu villanın yanında CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in de bir villa inşa ettirdiği öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Aydın, şimdi de İncirliova'nın Karabağ köyünde çevresi tarım arazisi olan yere dikilen villaları konuşuyor. İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi'nin önceki dönemki başkanı Özlenen Alçı, bu villalardan birinin Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ve bir tanesinin de CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'e ait olduğunu iddia ederek, iki isme sosyal medyada tepki gösterdi.

BORA MERSİN'İ HEDEF ALDI

Alçı, ilk yazısında Polat Bora Mersin'i hedef aldı. Yazısında, "Polat Bora Mersin!... Köy yerleşik alanında, dağın başını parselleyip ev yapacaksın, köylünün çözemediği tarlaya arsa vasfı kazandıracaksın, köylünün uğraşıp alamadığı oturma ruhsatını rahatça alacaksın, köylünün yaptıramadığı yolu evinin önüne kadar yaptıracaksın, sen akıllı olacaksın, biz salak öyle mi? Polat Bora Mersin; sen CHP Efeler ilçesinin atanarak seçilmiş başkanı olmasaydın, o yol yapılmazdı. O parsellere yapı izni verilmezdi. Belediyeye verdiğin tip projenin dışında yaptığınız imalatlarla oturma ruhsatı alınmazdı. Bak bakalım, sizin parsellediğiniz yerlerden başka arsa vasfı kazanmış çevresinde bir tane yer var mı?" ifadelerini kullandı.

"KOMŞUSU YAMEN ÇIKTI"

Dün sosyal medyada bir yazı daha kaleme alan ve iki villanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Alçı, "Ben de Polat Bora Mersin, yazıma neden bu kadar sinirleniyor diyordum. Meğer, imar işinin en başındaki ismi kendine kapı komşusu yapmış. Kim mi? Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen. Gerçi babasının adına almış ama olsun. Allah hepimize böyle kapı komşusu nasip etsin. İddia ediyorum, İncirliova'nın Karabağ köyünde köy yerleşik alanında dahi olsa kimse elini kolunu sallayarak bir tarlayı arsa vasfına çeviremez. Sonra da, bu arsaya köy evi yapıyorum deyip villa oturtamaz. Yalnız, sayın genel sekreterimiz evini kendine ve makamına yakışır şekilde yapmış. Polat Bora Mersin'in evi, genel sekreterin müştemilatı gibi kalmış" ifadelerini kullandı. Konu, Aydın'da gündem oldu.

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