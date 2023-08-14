Bazıları ‘Cumhur’ bazıları ‘CHP’ diyor

31 Mart yerel seçimlerine yönelik olarak hem CHP hem de MHP'den ittifak daveti alan İYİ Parti'de fikir ayrılıkları zirve yaptı. Son seçim sürecinde yaşanan krizlerin ardından parti içinde CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkinin arttığı bilinirken, yerel seçimlere yönelik ise 3 farklı görüş ön plana çıktı. Parti yönetimindeki çoğunluğun seçimlere "hiçbir ittifaka dahil olmadan" girmeyi savunduğu bildirildi. Özellikle hükümete muhalif isimlerin ise yeniden CHP ile kol kola girmek istediği, bu sayede pazarlık güçlerinin 2019'a kıyasla daha fazla olacağını dillendirdiği belirtiliyor. Milliyetçi kimliğe sahip bazı isimlerin ise Cumhur İttifakı'na katılarak "yeni bir yol haritası çizmek" üzerine tutum takındığı öne sürüldü.