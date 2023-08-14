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Haberler Politika İP’li Çömez ve CHP’li Usluer birbirine girdi

İP’li Çömez ve CHP’li Usluer birbirine girdi

HABER MERKEZİ
İP’li Çömez ve CHP’li Usluer birbirine girdi
14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır hezimet yaşayan muhalefet kanadında sular durulmuyor. Seçimlerin ardından CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak biterken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta ipleri tamamen koparması bekleniyor. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, CHP ve İYİ Parti arasında yeni bir kriz daha patlak verdi. İYİ Partili Turhan Çömez ve CHP'li Gaye Usluer canlı yayında birbirine girdi. Gaye Usluer, "Balıkesir'i sizin yüzünüzden kaybettik" diyerek İYİ Parti'yi suçlarken, Turhan Çömez ise "Kemal Bey de seçimlerden önce sizin anketlerinize göre kazanıyordu" sözleriyle Usluer'e tepki gösterdi.
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